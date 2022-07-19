Жители ХМАО жалуются на гнилые арбузы. Фото

20 июля 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Гнилые арбузы, разрезав, несут на помойку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ХМАО стали жаловаться на гнилые арбузы. В соцсетях появились фотографии ягод, изъеденных черной плесенью. «Арбузик будете? Купили называется. Перебили все желание есть сезонные фрукты», — комментирует свою фотографию арбуза с плесенью аноним на telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». «Сезон будет в августе, а то, что сейчас продают — это напичканные химией у них даже привкус посторонний чувствуется. Зачем вы берете? На фото даже видно, что его „укололи“», — пишет Marina Bondach в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте». «Так вам и надо! Всему свое время, в том числе натуральным арбузикам», — злорадствует пользователь под ником Оля Романова. Между тем, Роспотребнадзор Югры разместил на своем сайте памятку, в которой рекомендует не покупать арбузы вдоль автодорог и в неприспособленных для этого торговых местах. Поскольку в них продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того — арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, если их продают рядом с дорогой. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске продавали ядовитые арбузы. Тогда житель города купил арбуз и решил проверить его с помощью нитратомера. Прибор показал наличие вредных веществ в 226 единиц при норме в 60. Люди не понимают — как можно есть такие арбузы Фото: Telegram-канал «Типичный Ханты-Мансийск» Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители ХМАО стали жаловаться на гнилые арбузы. В соцсетях появились фотографии ягод, изъеденных черной плесенью. «Арбузик будете? Купили называется. Перебили все желание есть сезонные фрукты», — комментирует свою фотографию арбуза с плесенью аноним на telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». «Сезон будет в августе, а то, что сейчас продают — это напичканные химией у них даже привкус посторонний чувствуется. Зачем вы берете? На фото даже видно, что его „укололи“», — пишет Marina Bondach в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте». «Так вам и надо! Всему свое время, в том числе натуральным арбузикам», — злорадствует пользователь под ником Оля Романова. Между тем, Роспотребнадзор Югры разместил на своем сайте памятку, в которой рекомендует не покупать арбузы вдоль автодорог и в неприспособленных для этого торговых местах. Поскольку в них продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того — арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, если их продают рядом с дорогой. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске продавали ядовитые арбузы. Тогда житель города купил арбуз и решил проверить его с помощью нитратомера. Прибор показал наличие вредных веществ в 226 единиц при норме в 60.