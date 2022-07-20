Диетолог Соломатина назвала главные причины набора веса

20 июля 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Нельзя резко отказываться от жира и сахара, сказала Елена Соломатина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Человек может начать набирать вес из-за проблем с щитовидной железой, проблем со сном, нехватки определенных витаминов и элементов, а также из-за стресса. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «У каждого есть своя причина набора веса. У одного начались проблемы со щитовидной железой. Кстати, с возрастом очень часто бывает, что развился гипотиреоз (заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы). Другой набирает вес, потому что у него ухудшились отношения дома или на работе и он заедает стресс. У третьего световое загрязнение. Он плохо засыпает, не высыпается утром. У него кортизол вырабатывается, который мало того что побуждает есть, но и заставляет укладывать организм все в жировую ткань. У четвертого развивается инсулинорезистентность. У кого-то витамина Д не хватает или есть микрофлорные нарушения. Причин масса», — сказала Елена Соломатина. Она также объяснила, как иногда просто решить вопрос с перееданием. «Важно устранить причину. Часто бывает, что ожирение — это вторичная проблема. Иногда мы думаем, что это привычка. А на самом деле человеку не хватает хрома. Этот микроэлемент берет за ручку инсулин, а он тянет глюкозу и проводит ее к клетке. Клетка получает энергию. Без хрома никто инсулин не провожал. Глюкоза оставалась в крови, и клетки не получали энергию», — отметила диетолог. Специалист также рекомендовала постепенно заменять вредные продукты на полезные. «Если организм радуется жиру и сахару, не надо его лишать этого. А то после ограничений он сорвется. Нужно переключить на другие радости жизни. Кому-то подходит спорт или хобби. В еде потихоньку замещаешь продукты и пропорции. В итоге приходишь к норме половина тарелки салат, а вторая часть пополам — гарнир и мясное. И это уже будет условно не жареная, а запеченная котлета. Организм не заметит подмены», — добавила Соломатина. Она призвала договариваться с организмом и не оставлять его голодным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Человек может начать набирать вес из-за проблем с щитовидной железой, проблем со сном, нехватки определенных витаминов и элементов, а также из-за стресса. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «У каждого есть своя причина набора веса. У одного начались проблемы со щитовидной железой. Кстати, с возрастом очень часто бывает, что развился гипотиреоз (заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы). Другой набирает вес, потому что у него ухудшились отношения дома или на работе и он заедает стресс. У третьего световое загрязнение. Он плохо засыпает, не высыпается утром. У него кортизол вырабатывается, который мало того что побуждает есть, но и заставляет укладывать организм все в жировую ткань. У четвертого развивается инсулинорезистентность. У кого-то витамина Д не хватает или есть микрофлорные нарушения. Причин масса», — сказала Елена Соломатина. Она также объяснила, как иногда просто решить вопрос с перееданием. «Важно устранить причину. Часто бывает, что ожирение — это вторичная проблема. Иногда мы думаем, что это привычка. А на самом деле человеку не хватает хрома. Этот микроэлемент берет за ручку инсулин, а он тянет глюкозу и проводит ее к клетке. Клетка получает энергию. Без хрома никто инсулин не провожал. Глюкоза оставалась в крови, и клетки не получали энергию», — отметила диетолог. Специалист также рекомендовала постепенно заменять вредные продукты на полезные. «Если организм радуется жиру и сахару, не надо его лишать этого. А то после ограничений он сорвется. Нужно переключить на другие радости жизни. Кому-то подходит спорт или хобби. В еде потихоньку замещаешь продукты и пропорции. В итоге приходишь к норме половина тарелки салат, а вторая часть пополам — гарнир и мясное. И это уже будет условно не жареная, а запеченная котлета. Организм не заметит подмены», — добавила Соломатина. Она призвала договариваться с организмом и не оставлять его голодным.