Свердловчанин за ужином разрезал арбуз и зарезал отца

20 июля 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Свердловчанин использовал для убийства кухонный нож Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Ирбита (Свердловская область), придя в гости к родителям, убил отца ножом, которым разрезал арбуз к ужину. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК Александр Шульга. «Упреки родителя привели подозреваемого в состояние агрессии, после чего он вооружился хозяйственно-бытовым ножом и причинил им один удар отцу в область груди», — рассказал Шульга. Он отметил, что конфликт произошел за ужином, когда отец упрекал сына в безделье и лени: свердловчанин нигде не работал и отказывался помогать родным по дому. Глава семьи умер на месте. Следователи проводят проверку инцидента и собирают доказательства вины свердловчанина. Кроме этого, силовики разговаривают со свидетелями, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что о преступлении сообщила мать свердловчанина, который разозлился на отца. «Орудием преступления в данном случае послужил нож, которым незадолго до криминальных событий семейство мирно резало арбуз», — уточнил Горелых. По его словам, сыщики поймали подозреваемого почти сразу после инцидента. Ранее тагильчанка во время застолья зарезала знакомого инвалида, которого провоцировала на ссору. Врачи скорой помощи не успели спасти мужчину. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Житель Ирбита (Свердловская область), придя в гости к родителям, убил отца ножом, которым разрезал арбуз к ужину. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК Александр Шульга. «Упреки родителя привели подозреваемого в состояние агрессии, после чего он вооружился хозяйственно-бытовым ножом и причинил им один удар отцу в область груди», — рассказал Шульга. Он отметил, что конфликт произошел за ужином, когда отец упрекал сына в безделье и лени: свердловчанин нигде не работал и отказывался помогать родным по дому. Глава семьи умер на месте. Следователи проводят проверку инцидента и собирают доказательства вины свердловчанина. Кроме этого, силовики разговаривают со свидетелями, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что о преступлении сообщила мать свердловчанина, который разозлился на отца. «Орудием преступления в данном случае послужил нож, которым незадолго до криминальных событий семейство мирно резало арбуз», — уточнил Горелых. По его словам, сыщики поймали подозреваемого почти сразу после инцидента. Ранее тагильчанка во время застолья зарезала знакомого инвалида, которого провоцировала на ссору. Врачи скорой помощи не успели спасти мужчину.