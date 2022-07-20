Путин: восстановление Донбасса займет годы

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, флаг днр, город мариуполь
Путин отметил, что потребуются годы, что восстановить ДНР и ЛНР Фото:

Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия не оставит ЛНР и ДНР и поможет с восстановлением республик, однако на это потребуются годы. Об этом президент заявил на встрече с участниками конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции.

«Россия будет помогать ЛНР и ДНР: детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там все в порядок», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24».

Ранее URA.RU сообщало, что центральная избирательная комиссия России проведет семинар для сотрудников избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик. Обе республики готовятся к референдумам о присоединении к РФ.

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Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия не оставит ЛНР и ДНР и поможет с восстановлением республик, однако на это потребуются годы. Об этом президент заявил на встрече с участниками конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции. «Россия будет помогать ЛНР и ДНР: детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там все в порядок», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24». Ранее URA.RU сообщало, что центральная избирательная комиссия России проведет семинар для сотрудников избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик. Обе республики готовятся к референдумам о присоединении к РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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