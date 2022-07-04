«Коммерсант»: Центризбирком РФ научит ДНР и ЛНР проводить выборы

05 июля 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

Центральная избирательная комиссия России проведет семинар для сотрудников избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик. Обе республики готовятся к референдумам о присоединении к РФ. 8-9 июля в Ростове-на-Дону пройдет специальный семинар для представителей избиркомов республик Донбасса, сообщили «Коммерсанту» источники из администрации президента и ЦИК. Собеседник газеты в Центризбиркоме, добавил, что семинар-совещание будет проведет в преддверии единого дня голосования о присоединении к России. Источник также подчеркнул, что представители ДНР и ЛНР сами обратились в ЦИК России с просьбой помочь им восстановить их избирательные системы. На семинаре будет обсуждаться использование современных технологий в ходе выборов, стандарты избирательной системы РФ и способы эффективного восстановления дееспособности избирательных систем народных республик Донбасса. Ранее глава ДНР Денис Пушилин раскрыл, когда республика войдет в состав РФ. В Кремле назвали условия присоединения Донбасса к РФ. Также войти в состав России планирует Запорожская область. Власти Херсонской области тоже заявили о намерении присоединиться к РФ в течение 2022 года. Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов.