Свердловчанин отправился на Байкал и пропал без вести

20 июля 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчину видели утром 19 июля в местности Сурхайты (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Полицейские в Приангарье разыскивают 63-летнего Юрия Грибанова, который отправился с друзьями на Байкал и пропал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. «Накануне в дежурную часть отдела полиции поселка Еланцы поступило сообщение от жительницы Екатеринбурга о том, что перестал выходить на связь ее муж. 63-летний Юрий Грибанов с друзьями отправился на Байкал, о его местонахождении ничего не известно», — информирует пресс-служба. Полицейским удалось выяснить, что в последний раз мужчину видели утром 19 июля в местности Сурхайты. Оперативники просят откликнуться всех, кто видел Юрия Грибанова. Пропавшему мужчине на вид 65-68 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, усы, имеется залысина, волосы седые короткие. «Был одет в трико темного цвета, темную футболку и темные ботинки. Особые приметы — протез на правой ноге», — сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области. Граждан, что-либо знающих о местонахождении пенсионера, полиция просит обращаться по телефону: + 7 (39558) 5-21-70, + 7 (39541) 3-10-09, + 7 (3952) 21-78-88 или 02. Также и в Екатеринбурге ищут уроженца Саратовской области Максима Степанова. Мужчина пропал после того, как, получив черепно-мозговую травму, отказался от госпитализации. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Полицейские в Приангарье разыскивают 63-летнего Юрия Грибанова, который отправился с друзьями на Байкал и пропал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. «Накануне в дежурную часть отдела полиции поселка Еланцы поступило сообщение от жительницы Екатеринбурга о том, что перестал выходить на связь ее муж. 63-летний Юрий Грибанов с друзьями отправился на Байкал, о его местонахождении ничего не известно», — информирует пресс-служба. Полицейским удалось выяснить, что в последний раз мужчину видели утром 19 июля в местности Сурхайты. Оперативники просят откликнуться всех, кто видел Юрия Грибанова. Пропавшему мужчине на вид 65-68 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, усы, имеется залысина, волосы седые короткие. «Был одет в трико темного цвета, темную футболку и темные ботинки. Особые приметы — протез на правой ноге», — сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области. Граждан, что-либо знающих о местонахождении пенсионера, полиция просит обращаться по телефону: + 7 (39558) 5-21-70, + 7 (39541) 3-10-09, + 7 (3952) 21-78-88 или 02. Также и в Екатеринбурге ищут уроженца Саратовской области Максима Степанова. Мужчина пропал после того, как, получив черепно-мозговую травму, отказался от госпитализации.