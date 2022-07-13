В Екатеринбурге пропал мужчина из Саратовской области

В Екатеринбурге ищут уроженца Саратовской области Максима Степанова, который пропал после того, как, получив черепно-мозговую травму, отказался от госпитализации. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
«Степанов родом из Саратовской области и приехал в Екатеринбург. С 5 июня по 8 июля он был на связи, а с 9 июля на связь не выходил», — рассказал представитель отряда. Там уточнили, что 9 июля Степанова привезли в больницу с черепно-мозговой травмой, однако он отказался от госпитализации.
Согласно распространенной ориентировке, Степанов среднего телосложения, с голубыми глазами, носит рыжую бороду и усы. Волонтеры не знают, во что был одет мужчина, когда пропал.
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