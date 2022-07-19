Мэрия Нового Уренгоя вывезла скульптуры оленей в отдаленный район

Оленей перевезли в Коротчаево и Лимбяяху Фото: telegram-канал мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) перевезла топиарные фигуры оленей, которые стали предметом ссоры мэра с жителями, из города в Коротчаево и Лимбяяху. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава муниципалитета Андрей Воронов.

«Установили новые топиарные фигуры на городских пространствах. Хочется больше ярких красок в городе. Добавляем с помощью клумб с цветами и топиариев. Оленей переселили в Коротчаево и Лимбяяху, там они чувствуют себя в безопасности», — говориться в сообщении.

Также градоначальник добавил, что в ближайшие дни в городе художники начнут рисовать муралы. Три новых арт-объекта появятся в Новом Уренгое и один в Коротчаево.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) топиарные фигуры оленей перенесут с прежнего места. Местные жители садились на них верхом, чем рассердили мэра города Андрея Воронова.