Фигуры установили на прошлой неделе Telegram-канал мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова

В Новом Уренгое (ЯНАО) топиарные фигуры оленей, на которые садятся верхом местные жители, перенесут с прежнего места. Об этом глава города рассказал в своем telegram-канале.

«Доброй сказке пришел конец, олени обиделись. Горожане засыпали личку фотографиями: взрослые люди лезут на оленей, садят на них детей. Фигуры убирают. Найдем места за заборами, без общего доступа. Или поставим там, где к ним точно будут относиться по-человечески», — сообщил глава города.

В администрацию Нового Уренгоя направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова разозлили двое взрослых мужчин, один из которых оседлал топиарную фигуру оленя. Новые арт-объекты появились в северной части города неделю назад.