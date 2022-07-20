Еврокомиссия предложила план по сокращению российского газа

20 июля 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

ЕК предлагает новый регламент о мерах по сокращению спроса на газ, после ограничения поставок по газопроводу Северный поток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Еврокомиссия предлагает новый план сокращения спроса на газ, чтобы сократить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии. «Комиссия также ускорит работу по диверсификации поставок, включая совместные закупки газа, чтобы расширить возможности ЕС по поиску альтернативных источников поставок газа», — говорится в сообщении. ЕК предлагает новый Регламент Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. В новом Регламенте будет поставлена ??цель для всех государств-членов снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Ранее URA.RU сообщало, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. ЕС готовит определенный план действий в чрезвычайных ситуациях с газом. В ходе него, Брюссель планирует установить определенные цели по экономии газа. Европейский союз считает, что Россия может не возобновить поставки газа по трубопроводу «Северный поток» после завершения планового технического обслуживания. Евросоюз ввел санкции против энергетического сектора РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Еврокомиссия предлагает новый план сокращения спроса на газ, чтобы сократить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии. «Комиссия также ускорит работу по диверсификации поставок, включая совместные закупки газа, чтобы расширить возможности ЕС по поиску альтернативных источников поставок газа», — говорится в сообщении. ЕК предлагает новый Регламент Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. В новом Регламенте будет поставлена ??цель для всех государств-членов снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Ранее URA.RU сообщало, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. ЕС готовит определенный план действий в чрезвычайных ситуациях с газом. В ходе него, Брюссель планирует установить определенные цели по экономии газа. Европейский союз считает, что Россия может не возобновить поставки газа по трубопроводу «Северный поток» после завершения планового технического обслуживания. Евросоюз ввел санкции против энергетического сектора РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины