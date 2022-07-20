В Евросоюзе отказались от «Северного потока-2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
В Евросоюзе отказались от «Северного потока-2» Фото:

В Евросоюзе заявили, что использование «Северного потока-2» невозможно. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«„Северный поток-2“ не сертифицирован и не может работать. России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину и она уже отправлена», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. Как заявляли в ЕК, грядущую зиму Европа планирует провести без российского газа.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

В Евросоюзе заявили, что использование «Северного потока-2» невозможно. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «„Северный поток-2“ не сертифицирован и не может работать. России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину и она уже отправлена», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен. Ранее URA.RU сообщало, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. Как заявляли в ЕК, грядущую зиму Европа планирует провести без российского газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...