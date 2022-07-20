В Евросоюзе отказались от «Северного потока-2»
В Евросоюзе заявили, что использование «Северного потока-2» невозможно. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«„Северный поток-2“ не сертифицирован и не может работать. России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину и она уже отправлена», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.
Ранее URA.RU сообщало, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. Как заявляли в ЕК, грядущую зиму Европа планирует провести без российского газа.
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