Свердловские власти после скандала вернули КПРФ на выборы

Асбестовских коммунистов восстановили на выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидатов от КПРФ в думу Асбеста, которых местная территориальная избирательная комиссия (ТИК) сняла в полном составе, восстановили на выборах. На этом, отменив решение ТИК, настояли члены избиркома Свердловской области, сообщили URA.RU в самой комиссии. Источники агентства ранее анонсировали, что коммунистам все же дадут участвовать в кампании.

Скандал в Асбесте разгорелся 15 июля. Вечером того дня стало известно, что местная территориальная избирательная комиссия (ТИК) сняла весь список КПРФ из-за подделки подписей, которыми были заверены протоколы партийной конференции. Коммунисты заявили протест, к ним присоединился лидер партии Геннадий Зюганов, назвавший ситуацию чиновничьим произволом. КПРФ пришла в областной избирком с жалобой, которую рассмотрели 20 июля.

«Постановлением избирательной комиссии Свердловской области решение Асбестовской ТИК отменено. Список кандидатов [от КПРФ] заверен и будет передан как в саму Асбестовскую городскую территориальную комиссию, так и в окружные комиссии, которые обязаны обеспечить прием документов от кандидатов. Это постановление поддержано членами облизбиркома единогласно», — сообщили о решении в избиркоме.

Члены областной комиссии, отдельно изучив документы, согласились, что подписи не были подделаны. В частности, был опрошен кандидат Александр Кожевников, чью роспись подвергали сомнениям. Коммунисту удалось подтвердить подлинность подписи.

По данным URA.RU, ситуация в Асбесте породила конфликт в свердловской власти. Решение ТИК было согласовано только с администрацией города, а резиденцию губернатора и региональный избирком местные чиновники не уведомили. В итоге областные ведомства, понимая риски снятия КПРФ, потребовали все исправить. Источники URA.RU предсказывали, что в итоге избирком восстановит коммунистов на выборах.

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