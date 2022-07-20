Автомошенники становятся изобретательнее Фото: depositphotos.com

Аферисты стали подкидывать екатеринбургским автомобилистам листовки, в которых требуют «решить проблему» из-за якобы совершенного ДТП. Одной из таких распечаток с URA.RU поделился читатель. В ГИБДД Екатеринбурга разъяснили, как поступить, получив послание.

«Сегодня утром увидел на лобовом стекле под «дворником» листок бумаги. Якобы я «имел неосторожность в январе этого года на улице Ирбитской задеть своей машиной автомобиль некого таксопарка. Авторы послания предлагали созвониться и обсудить решение проблемы. Но проблема в другом: я никогда не был на улице Ирбитской, тем более этой зимой», — рассказал URA.RU читатель.

Мужчина уверен, что его пытались развести на деньги мошенники. «Аварию я якобы совершил полгода назад, но вышли на меня только сейчас. К тому же у меня на машине всегда указан мой номер телефона», — рассуждает мужчина.

Корреспондент URA.RU позвонил по номеру, указанному в листовке. Сотовый оказался недоступен. «Водителю необходимо обратиться в ГИБДД, чтобы наверняка убедиться, было ли совершено данное ДТП. Также мы рекомендуем быть внимательнее и не попадаться на удочки мошенников», — прокомментировали в ГИБДД города Екатеринбурга. Специалисты добавили, что прежде не сталкивались с подобным видом афер.

Ранее во Всероссийском союзе страховщиков сообщали, что автомошенники стали устраивать реальные ДТП, повреждая дорогостоящие машины. Они делают это ради получения выплат по страховке.

Фото: читатель URA.RU

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