В ХМАО заманивают туристов уникальной охотой в тайге

20 июля 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Родовое стойбище Кантеровых находится в 130 км от Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО туристов приглашают на этно-стойбище Сургутского района, где обещают накормить супом с олениной и научить рыбачить и охотиться, как это делают коренные народы Югры. Об этом URA.RU рассказала исполнительный директор турагентства «ЮграМегаТур» Елена Мелещенкова. «Туристы посещают родовые угодья Кантеровых — от Сургута это примерно 130 километров. На месте для гостей проводят различные мастер-классы, например, метание тынзяна, рыбалку, а также знакомят с традиционными методами охотничьего промысла и рассказывают, как и на какого зверя лучше охотиться. Конечно, туристов кормят национальным обедом — чаще всего Кантеровы готовят уху или суп саламат с олениной, а также угощают местными ягодами, хлебом, который сами пекут», — рассказала корреспонденту URA.RU Мелещенкова. Поездка на родовые угодья Кантеровых — часть этно-тура по ХМАО «Живая легенда Югры». За пять дней туристы посещают Сургут, Ханты-Мансийск и их окрестности. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планируют открыть курорт, где людей будут лечить в ваннах из оленьих рогов. Он будет находиться в Белоярском районе, а деньги на строительство выделят по государственной инвестпрограмме импортозамещения. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО туристов приглашают на этно-стойбище Сургутского района, где обещают накормить супом с олениной и научить рыбачить и охотиться, как это делают коренные народы Югры. Об этом URA.RU рассказала исполнительный директор турагентства «ЮграМегаТур» Елена Мелещенкова. «Туристы посещают родовые угодья Кантеровых — от Сургута это примерно 130 километров. На месте для гостей проводят различные мастер-классы, например, метание тынзяна, рыбалку, а также знакомят с традиционными методами охотничьего промысла и рассказывают, как и на какого зверя лучше охотиться. Конечно, туристов кормят национальным обедом — чаще всего Кантеровы готовят уху или суп саламат с олениной, а также угощают местными ягодами, хлебом, который сами пекут», — рассказала корреспонденту URA.RU Мелещенкова. Поездка на родовые угодья Кантеровых — часть этно-тура по ХМАО «Живая легенда Югры». За пять дней туристы посещают Сургут, Ханты-Мансийск и их окрестности. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планируют открыть курорт, где людей будут лечить в ваннах из оленьих рогов. Он будет находиться в Белоярском районе, а деньги на строительство выделят по государственной инвестпрограмме импортозамещения.