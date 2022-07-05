В ХМАО планируют открыть курорт с ваннами из оленьих рогов

Курорт спроектировали в Белоярском районе Фото: Антон Артемьев

Водный курорт, на котором люди будут лечиться с помощью экстракта пантов (рогов оленей), спроектирован в Белоярском районе ХМАО. Деньги на его строительство планируют получить по государственной инвестпрограмме импортозамещения.

«Мы планируем создать курорт с пантовыми ваннами на базе отдыха „Северянка“. И после того как он появится, я гарантирую, что рождаемость в округе подскочит», — рассказал корреспонденту URA.RU глава Белоярского района Сергей Маненков.

Проект курорта на 180 млн. рублей уже проходит экспертизу. Также эксперты оценивают перспективы создания тепличного комплекса для выращивания женьшеня на совхозных полях и пунктов приема рыбы и кедрового ореха в отдаленных территориях. «12 июля к нам с рабочим визитом прилетят депутаты Госдумы Павел Завальный и Ольга Ануфриева, чтобы познакомиться с нашими направлениями импортозамещения», — добавил Маненков.

По задумке мэра, через депутатов Госдумы и чиновников власти смогут распространить свой опыт на всю Россию. Мэр района постоянно приглашает в Белоярский чиновников и народных представителей разного уровня. И активно постит события Белоярского в своих соцсетях. Рекламируя возможности въездного туризма ХМАО. Аккаунт Маненкова в соцсетях признан лучшим среди югорских мэров за креативный подход к его ведению.