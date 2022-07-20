В ЯНАО власти не могут найти журналистов, чтобы завершить реформу

Вакансии корреспондентов в СМИ Лабытнанги остаются открытыми с прошлого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Лабытнанги (ЯНАО) не могут найти журналистов, чтобы завершить реформу в пиар-блоке. Как сообщили URA.RU в администрации, местные СМИ ждет объединение, при этом места в них остаются вакантными.

«Создать муниципальное автономное учреждение «Информационное агентство» Лабытнанги в форме переименования муниципального автономного учреждения «Лабытнанги-ТВ» и присоединения к нему муниципального автономного учреждения «Газета «Вестник Заполярья». Наделить функциями и полномочиями учредителя от имени администрации Лабытнанги… управление культуры города», — говорится в документе.

Как сообщили URA.RU в администрации, реорганизация связана с тем, что местным СМИ необходимо повысить навыки в оперативном создании контента и сделать его более интересным. Для этого в «Лабытнанги-ТВ» и «Вестнике Заполярья» открыты вакансии корреспондентов, но с прошлого года они остаются без внимания соискателей. «Сейчас у „Лабытнанги-ТВ“ открыто семь вакансий, у газеты — одна», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Лабытнанги планирует провести реформу в пиар-блоке. Найти новых сотрудников на местное телевидение не могут с 2021 года.