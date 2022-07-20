Свердловская прокуратура помогла чиновнику вернуться на работу

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За время вынужденного прогула сотруднику выплатят компенсацию в размере около 212 тысяч рублей Фото:

Алапаевская городская прокуратура установила, что служащих администрации муниципального образования «Алапаевское» были сокращены не по нормам трудового законодательства РФ. А одному из сотрудников ведомство даже помогло восстановиться на работе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«При проведении администрации муниципалитета с конца декабря 2021 года по март 2022 года мероприятий по сокращению численности и штата работников администрации и расторжении трудовых договоров с пятью муниципальными служащими допущены нарушения ч.1 ст. 180 Трудового кодекса РФ», — сообщает областная прокуратура. В частности, попавшим под сокращение работникам не предложили имеющиеся вакантные и руководящие должности.

Один из сотрудников пожелал восстановиться в ранее занимаемой должности, в чем ему и помогла Алапаевская городская прокуратура, направив в суд исковое заявление, которое по итогу удовлетворили. Также с администрации в пользу работника взыскали средний заработок за время вынужденного прогула в размере 197 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило. Права гражданина восстановлены.

Ранее депутатов Алапаевской гордумы (Свердловская область) Андрея Дедюхина и Юрия Корнилова уволили в связи с «сокращением штата работников». Депутаты считают, что увольнения связаны с их оппозиционной деятельностью, направленной против мэра Сайгида Билалова.

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Алапаевская городская прокуратура установила, что служащих администрации муниципального образования «Алапаевское» были сокращены не по нормам трудового законодательства РФ. А одному из сотрудников ведомство даже помогло восстановиться на работе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «При проведении администрации муниципалитета с конца декабря 2021 года по март 2022 года мероприятий по сокращению численности и штата работников администрации и расторжении трудовых договоров с пятью муниципальными служащими допущены нарушения ч.1 ст. 180 Трудового кодекса РФ», — сообщает областная прокуратура. В частности, попавшим под сокращение работникам не предложили имеющиеся вакантные и руководящие должности. Один из сотрудников пожелал восстановиться в ранее занимаемой должности, в чем ему и помогла Алапаевская городская прокуратура, направив в суд исковое заявление, которое по итогу удовлетворили. Также с администрации в пользу работника взыскали средний заработок за время вынужденного прогула в размере 197 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило. Права гражданина восстановлены. Ранее депутатов Алапаевской гордумы (Свердловская область) Андрея Дедюхина и Юрия Корнилова уволили в связи с «сокращением штата работников». Депутаты считают, что увольнения связаны с их оппозиционной деятельностью, направленной против мэра Сайгида Билалова.
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