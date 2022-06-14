Депутатов, в основном, увольняют без объяснения причин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутатов Алапаевской гордумы (Свердловская область) Андрея Дедюхина и Юрия Корнилова уволили в связи с «сокращением штата работников». Депутаты считают, что увольнения связанны с их оппозиционной деятельностью, направленной против мэра Сайгида Билалова. Об этом Дедюхин рассказал корреспонденту URA.RU.

«До меня уволили депутата [Юрия] Корнилова. Тимофей Могила, под давлением администрации, уволился сам. Также из СК „Зыряновский“ уволили Сергея Подкорытова, но потом, при содействии резиденции губернатора, ему нашли работу в психоневрологическом интернате. Сейчас очередь дошла и до меня. Уведомили об увольнении в связи с сокращением штата», — рассказал депутат.

Источник URA.RU в мэрии Алапаевска отметил, что у Билалова была договоренность с экс-замгубернатора Сергеем Бидонько, что этих депутатов не будут увольнять до избрания нового созыва гордумы. «[Бидонько] приезжал в Алапаевск, тогда они и заключили эти договоренности. Билалов начал мстить им всем, и все нарушил», — рассказал инсайдер.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу алапаевской мэрии. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее эти же депутаты, кроме Юрия Корнилова, написали требование мэру о его добровольном сложении полномочий. В минусы главы депутаты записали, что он не решил вопрос снабжения питьевой водой жителей поселка Нейво-Шайтанский. На эту проблему из областного бюджета было выделено 8 миллионов рублей. Также они сообщали, что собираются сорвать очередное заседание думы, на котором будут назначаться выборы муниципальных депутатов.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

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