Спикер Курганской облдумы назвал цель срочного заседания

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов раскрыл цель внеочередного заседания парламента. По его словам, депутатам необходимо рассмотреть несколько вопросов, в том числе проект федерального закона. Об этом Фролов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Возникла необходимость рассмотреть вопросы о назначении на должность мирового судьи, проекты четырех законов и федеральную инициативу нашего парламента — проект закона „О внесении изменений в статью 13 федерального закона об оружии“», — сообщил спикер курганской облдумы. На внеочередном заседании депутаты также примут решение о награждении благодарственными письмами парламента.
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Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов раскрыл цель внеочередного заседания парламента. По его словам, депутатам необходимо рассмотреть несколько вопросов, в том числе проект федерального закона. Об этом Фролов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Возникла необходимость рассмотреть вопросы о назначении на должность мирового судьи, проекты четырех законов и федеральную инициативу нашего парламента — проект закона „О внесении изменений в статью 13 федерального закона об оружии“», — сообщил спикер курганской облдумы. На внеочередном заседании депутаты также примут решение о награждении благодарственными письмами парламента. Ранее URA.RU писало, что курганских депутатов 26 июля собирают на срочное заседание областной думы. Повестка небольшая. Один из вопросов касается преобразования Варгашинского и Далматовского районов в округа.