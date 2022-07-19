19 июля 2022

Спикер Курганской облдумы назвал цель срочного заседания

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Комитет по социальной политике. Курган, фролов дмитрий
Председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Фото:

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов раскрыл цель внеочередного заседания парламента. По его словам, депутатам необходимо рассмотреть несколько вопросов, в том числе проект федерального закона. Об этом Фролов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Возникла необходимость рассмотреть вопросы о назначении на должность мирового судьи, проекты четырех законов и федеральную инициативу нашего парламента — проект закона „О внесении изменений в статью 13 федерального закона об оружии“», — сообщил спикер курганской облдумы. На внеочередном заседании депутаты также примут решение о награждении благодарственными письмами парламента.

Ранее URA.RU писало, что курганских депутатов 26 июля собирают на срочное заседание областной думы. Повестка небольшая. Один из вопросов касается преобразования Варгашинского и Далматовского районов в округа.

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Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов раскрыл цель внеочередного заседания парламента. По его словам, депутатам необходимо рассмотреть несколько вопросов, в том числе проект федерального закона. Об этом Фролов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Возникла необходимость рассмотреть вопросы о назначении на должность мирового судьи, проекты четырех законов и федеральную инициативу нашего парламента — проект закона „О внесении изменений в статью 13 федерального закона об оружии“», — сообщил спикер курганской облдумы. На внеочередном заседании депутаты также примут решение о награждении благодарственными письмами парламента. Ранее URA.RU писало, что курганских депутатов 26 июля собирают на срочное заседание областной думы. Повестка небольшая. Один из вопросов касается преобразования Варгашинского и Далматовского районов в округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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