Путин наградил статусного свердловского единоросса

20 июля 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Шептий признался, что это его первая награда «за мирный труд» Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий получил от президента РФ благодарность «За вклад в подготовку и проведение особо значимых мероприятий». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте». «Наш губернатор Евгений Владимирович Куйвашев сегодня вручил награду. Нет слов, чтобы описать гордость при получении благодарности президента России», — рассказал Шептий. Он подчеркнул, что у него уже есть несколько государственных наград от главы страны Владимира Путина, но «это первая за мирный труд». Также вице-спикер опубликовал фото с благодарностью. В разговоре с корреспондентом URA.RU Шептий поделился, что награда стала для него неожиданностью. «Узнал об этом только вчера», — заявил Шептий. Вместе с ним такую же награду из рук губернатора получил глава свердловского исполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. Ранее первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий вместе с депутатом ГД от региона Максимом Ивановым и руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым приехали в освобожденный Лисичанск (ЛНР) с гумпомощью. Как рассказал тогда сам Шептий, вся необходимая помощь была передана в новый гумцентр «Единой России». Фото: социальная сеть Виктора Шептия Фото: социальная сеть Виктора Шептия Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий получил от президента РФ благодарность «За вклад в подготовку и проведение особо значимых мероприятий». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте». «Наш губернатор Евгений Владимирович Куйвашев сегодня вручил награду. Нет слов, чтобы описать гордость при получении благодарности президента России», — рассказал Шептий. Он подчеркнул, что у него уже есть несколько государственных наград от главы страны Владимира Путина, но «это первая за мирный труд». Также вице-спикер опубликовал фото с благодарностью. В разговоре с корреспондентом URA.RU Шептий поделился, что награда стала для него неожиданностью. «Узнал об этом только вчера», — заявил Шептий. Вместе с ним такую же награду из рук губернатора получил глава свердловского исполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. Ранее первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий вместе с депутатом ГД от региона Максимом Ивановым и руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым приехали в освобожденный Лисичанск (ЛНР) с гумпомощью. Как рассказал тогда сам Шептий, вся необходимая помощь была передана в новый гумцентр «Единой России».