Свердловскую учительницу задержали после развратных танцев

20 июля 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Блогерша сообщила, что проведет ночь в изоляторе временного содержания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Преподавательница танцев Яна Кэт, которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра в Екатеринбурге, сообщила о своем задержании. Соответствующий пост она выложила в своих социальных сетях. «Меня сегодня выложили в страшный паблик телеги с призывом. И еще я пишу вам, находясь в полицейской машине. Я в обезьяннике (изолятор временного содержания — прим. URA.RU) буду ночевать, спокойной ночи», — написала блогерша на своей странице. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать информацию позднее. Яна Кэт показала откровенный танец напротив Ельцин Центра вечером 19 июля. Она посчитала, что в перфомансе нет ничего противозаконного. «Моя попа еще никому не навредила», — написала она в социальных сетях. Ранее девушка выступила с аналогичным танцем на улице Вайнера в Екатеринбурге. После этого девушка призналась, что испугалась критики некоторых своих подписчиков. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Преподавательница танцев Яна Кэт, которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра в Екатеринбурге, сообщила о своем задержании. Соответствующий пост она выложила в своих социальных сетях. «Меня сегодня выложили в страшный паблик телеги с призывом. И еще я пишу вам, находясь в полицейской машине. Я в обезьяннике (изолятор временного содержания — прим. URA.RU) буду ночевать, спокойной ночи», — написала блогерша на своей странице. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать информацию позднее. Яна Кэт показала откровенный танец напротив Ельцин Центра вечером 19 июля. Она посчитала, что в перфомансе нет ничего противозаконного. «Моя попа еще никому не навредила», — написала она в социальных сетях. Ранее девушка выступила с аналогичным танцем на улице Вайнера в Екатеринбурге. После этого девушка призналась, что испугалась критики некоторых своих подписчиков.