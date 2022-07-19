В Кургане начали решать проблему, о которой говорил Губерниев

20 июля 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Юным курганским биатлонистам подарили винтовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганскую область с официальным визитом посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Юным спортсменам вручили новые пневматические винтовки, рассказала курганская биатлонистка Ольга Мусина на своей странице во «ВКонтакте». Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, узнав, что в Кургане закрывают биатлон, призвал Шумкова срочно разобраться с происходящим. «Продолжается активная работа по развитию биатлона в Курганской области. Сегодня к нам с официальным визитом приехал президент Союза биатлонистов России Майгуров Виктор Викторович. Новые пневматические винтовки детям вручил губернатор Курганской области Шумков Вадим Михайлович и начальник Управления по физической культуре и спорту Моторин Сергей Анатольевич. Также на вручении присутствовали МСМК [мастер спорта международного класса] Старых Ирина, МСМК Заболотняя Людмила Федоровна, ну и я конечно. Это был огромный праздник для детей и буря эмоций», — написала Мусина на своей странице во «ВКонтакте». Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале отметил, что вместе с Майгуровым передал на новой лыжной базе в Кургане 30 комплектов оборудования — винтовок, мишенных установок от компании «Форэс». «В прошлом году регион получил 70 таких комплектов. До конца года наши школы получат еще 100. Следующий шаг за нами — обучение преподавателей в школах, чтобы как можно больше ребят имели возможность заниматься, пробовать свои силы», — написал Шумков, подчеркнув, что ресурсы для развития взрослых спортсменов и ребятишек в этом виде спорта есть. URA.RU писало, что Губерниев призвал Шумкова решить проблемы с биатлоном в Кургане. В эфире телеканала «Матч ТВ» спортивный комментатор рассказал о тревожном сигнале из Кургана. «Там проблемы с биатлоном. Ветераны говорят, что почти все школы закрылись. Как такое вообще возможно», — сказал он, призвав курганского губернатора провести работу совместно с Министерством спорта РФ и брать пример с Тюмени. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров приехал на новую лыжную базу в Курган фото: страница Ольги Мусиной, соцсеть «ВКонтакте» Вадим Шумков и Виктор Майгуров вручили курганским биатлонистам 30 новых винтовок фото: telegram-канал Вадима Шумкова Новая лыжная база находится в поселке Увал под Курганом фото: telegram-канал Вадима Шумкова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганскую область с официальным визитом посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Юным спортсменам вручили новые пневматические винтовки, рассказала курганская биатлонистка Ольга Мусина на своей странице во «ВКонтакте». Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, узнав, что в Кургане закрывают биатлон, призвал Шумкова срочно разобраться с происходящим. «Продолжается активная работа по развитию биатлона в Курганской области. Сегодня к нам с официальным визитом приехал президент Союза биатлонистов России Майгуров Виктор Викторович. Новые пневматические винтовки детям вручил губернатор Курганской области Шумков Вадим Михайлович и начальник Управления по физической культуре и спорту Моторин Сергей Анатольевич. Также на вручении присутствовали МСМК [мастер спорта международного класса] Старых Ирина, МСМК Заболотняя Людмила Федоровна, ну и я конечно. Это был огромный праздник для детей и буря эмоций», — написала Мусина на своей странице во «ВКонтакте». Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале отметил, что вместе с Майгуровым передал на новой лыжной базе в Кургане 30 комплектов оборудования — винтовок, мишенных установок от компании «Форэс». «В прошлом году регион получил 70 таких комплектов. До конца года наши школы получат еще 100. Следующий шаг за нами — обучение преподавателей в школах, чтобы как можно больше ребят имели возможность заниматься, пробовать свои силы», — написал Шумков, подчеркнув, что ресурсы для развития взрослых спортсменов и ребятишек в этом виде спорта есть. URA.RU писало, что Губерниев призвал Шумкова решить проблемы с биатлоном в Кургане. В эфире телеканала «Матч ТВ» спортивный комментатор рассказал о тревожном сигнале из Кургана. «Там проблемы с биатлоном. Ветераны говорят, что почти все школы закрылись. Как такое вообще возможно», — сказал он, призвав курганского губернатора провести работу совместно с Министерством спорта РФ и брать пример с Тюмени.