15 января 2022
14 января 2022
13 января 2022

Губерниев призвал Шумкова решить проблемы с биатлоном в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ
Кургану необходимо брать пример с Тюменской области, считает Дмитрий Губерниев Фото:

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал губернатора Курганской области Вадима Шумкова разобраться с закрытием биатлонных школ в регионе. Свою инициативу он озвучил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Кстати, есть тревожный сигнал из Кургана. Там проблемы с биатлоном. Ветераны говорят, что почти все школы закрылись. Как такое вообще возможно», — сказал Губерниев.

Комментатор призвал губернатора Шумкова срочно разобраться в происходящем и провести работу совместно с Министерством спорта. «Курган, у вас же Тюмень рядом, берите с них пример, в конце концов», — заключил Губерниев.

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал губернатора Курганской области Вадима Шумкова разобраться с закрытием биатлонных школ в регионе. Свою инициативу он озвучил в эфире телеканала «Матч ТВ». «Кстати, есть тревожный сигнал из Кургана. Там проблемы с биатлоном. Ветераны говорят, что почти все школы закрылись. Как такое вообще возможно», — сказал Губерниев. Комментатор призвал губернатора Шумкова срочно разобраться в происходящем и провести работу совместно с Министерством спорта. «Курган, у вас же Тюмень рядом, берите с них пример, в конце концов», — заключил Губерниев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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