Губерниев призвал Шумкова решить проблемы с биатлоном в Кургане

Кургану необходимо брать пример с Тюменской области, считает Дмитрий Губерниев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал губернатора Курганской области Вадима Шумкова разобраться с закрытием биатлонных школ в регионе. Свою инициативу он озвучил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Кстати, есть тревожный сигнал из Кургана. Там проблемы с биатлоном. Ветераны говорят, что почти все школы закрылись. Как такое вообще возможно», — сказал Губерниев.

Комментатор призвал губернатора Шумкова срочно разобраться в происходящем и провести работу совместно с Министерством спорта. «Курган, у вас же Тюмень рядом, берите с них пример, в конце концов», — заключил Губерниев.