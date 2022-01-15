Губерниев призвал Шумкова решить проблемы с биатлоном в Кургане

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал губернатора Курганской области Вадима Шумкова разобраться с закрытием биатлонных школ в регионе. Свою инициативу он озвучил в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Кстати, есть тревожный сигнал из Кургана. Там проблемы с биатлоном. Ветераны говорят, что почти все школы закрылись. Как такое вообще возможно», — сказал Губерниев.
Комментатор призвал губернатора Шумкова срочно разобраться в происходящем и провести работу совместно с Министерством спорта. «Курган, у вас же Тюмень рядом, берите с них пример, в конце концов», — заключил Губерниев.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал губернатора Курганской области Вадима Шумкова разобраться с закрытием биатлонных школ в регионе. Свою инициативу он озвучил в эфире телеканала «Матч ТВ». «Кстати, есть тревожный сигнал из Кургана. Там проблемы с биатлоном. Ветераны говорят, что почти все школы закрылись. Как такое вообще возможно», — сказал Губерниев. Комментатор призвал губернатора Шумкова срочно разобраться в происходящем и провести работу совместно с Министерством спорта. «Курган, у вас же Тюмень рядом, берите с них пример, в конце концов», — заключил Губерниев.