В ХМАО сборщикам кедровых шишек готовы платить 300 тысяч рублей

За мешок кедровых шишек обещают платить 1,5-2 тысячи рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нягани (ХМАО) сборщикам кедровых шишек готовы платить до 300 тысяч рублей. Объявление о работе опубликовали на сайте Avito.

«На сбор кедровой шишки требуются сборщики. Оплата от 100 до 300 тысяч рублей. Условия: проживание, доставка до точки сбора бесплатно. Опыт работы — не имеет значения», — говорится в публикации.

Во время разговора с предпринимателем, который опубликовал объявление, журналисту под видом потенциального работника удалось выяснить, что это временная работа на сезон с августа до первого снега. За мешок собранных шишек предприниматель обещает платить от 1,5 до 2 тысяч рублей, но с комиссией. «Собираете в день 10 мешков — за 7 мешков я вам отдаю деньги по рыночной цене. У нас люди в прошлом году работали и закрыли ипотеки — по миллиону заработали. Они, правда, считай, круглосуточно работали», — сказал мужчина.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Сбер» ищет коллектора в ХМАО на зарплату в 110 тысяч рублей. На должности старшему специалисту по взысканию придется ездить к клиентам по месту жительства или работы и вести переговоры, чтобы вернуть долги.