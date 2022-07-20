Губернатор Текслер проконтролирует создание арктического автобуса

20 июля 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

«Арктический автобус» получил поддержку на высоком уровне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял под личный контроль реализацию проекта создания «арктического автобуса». Как сообщил вице-губернатор Иван Куцевляк, серийный выпуск нового изделия автозавод «Урал» начнет по плану в 2024 году. «Учитывая важность производства подобных транспортных средств, Алексей Текслер держит реализацию данного проекта на личном контроле. Губернатор поручил региональным минпрому и фонду развития промышленности обеспечить автозаводу „Урал“ все необходимые меры господдержки», — сообщил Куцевляк ТАСС на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». В июле на автозаводе «Урал» объявили, что потратят дополнительно 200 миллионов рублей собственных средств, чтобы первый образец создаваемой машины передать заказчику уже до конца 2022 года. Макет «арктического автобуса» весной прошел успешные испытания в Якутии. Автомобиль проверяли при 45-градусном морозе. Системы транспортного средства не подвели: работали исправно. Машина создается совместно специалистами автозавода, учеными Южно-Уральского госуниверситета и Московского университета имени Баумана. «Автобус» будет способен перевозить оборудование, медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории и другое имущество. Транспортное средство снабдят автономными системами жизнеобеспечения, которые в случае аварии позволят персоналу продолжительное время ожидать необходимой помощи. Вопросы импортозамещения и создания новых образцов продукции стали актуальны после введения рядом стран экономических санкций в отношении России. Ограничения начали действовать после того, как было объявлено о старте проведения спецоперации на Украине. Она преследует цели денацификации и демилитаризации соседнего государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял под личный контроль реализацию проекта создания «арктического автобуса». Как сообщил вице-губернатор Иван Куцевляк, серийный выпуск нового изделия автозавод «Урал» начнет по плану в 2024 году. «Учитывая важность производства подобных транспортных средств, Алексей Текслер держит реализацию данного проекта на личном контроле. Губернатор поручил региональным минпрому и фонду развития промышленности обеспечить автозаводу „Урал“ все необходимые меры господдержки», — сообщил Куцевляк ТАСС на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». В июле на автозаводе «Урал» объявили, что потратят дополнительно 200 миллионов рублей собственных средств, чтобы первый образец создаваемой машины передать заказчику уже до конца 2022 года. Макет «арктического автобуса» весной прошел успешные испытания в Якутии. Автомобиль проверяли при 45-градусном морозе. Системы транспортного средства не подвели: работали исправно. Машина создается совместно специалистами автозавода, учеными Южно-Уральского госуниверситета и Московского университета имени Баумана. «Автобус» будет способен перевозить оборудование, медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории и другое имущество. Транспортное средство снабдят автономными системами жизнеобеспечения, которые в случае аварии позволят персоналу продолжительное время ожидать необходимой помощи. Вопросы импортозамещения и создания новых образцов продукции стали актуальны после введения рядом стран экономических санкций в отношении России. Ограничения начали действовать после того, как было объявлено о старте проведения спецоперации на Украине. Она преследует цели денацификации и демилитаризации соседнего государства.