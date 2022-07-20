Депутат из ХМАО прописал у себя больше 50 мигрантов

20 июля 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

У силовиков возникли вопросы к депутату из ХМАО, которые прописывал у себя мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К депутату думы Пыть-Яха (ХМАО) нагрянули силовики из-за нарушения миграционного законодательства. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Следственный комитет проводит проверку в отношении одного из депутатов думы Пыть-Яха. Есть подозрение, что он нарушил законодательство, зарегистрировав у себя порядка 50 мигрантов. Все это происходило с 2017 года. Теперь с ним работают следователи», — сообщил инсайдер. Он отказался называть фамилию народного избранника, к которому появились вопросы у правоохранительных органов. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что депутата думы Урая Леонарда Насибуллина избил бригадир строительной бригады во время рейда по аварийным домам. Строитель оказался мигрантом из Таджикистана, который несколько лет назад переехал в ХМАО и получил российское гражданство. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

К депутату думы Пыть-Яха (ХМАО) нагрянули силовики из-за нарушения миграционного законодательства. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Следственный комитет проводит проверку в отношении одного из депутатов думы Пыть-Яха. Есть подозрение, что он нарушил законодательство, зарегистрировав у себя порядка 50 мигрантов. Все это происходило с 2017 года. Теперь с ним работают следователи», — сообщил инсайдер. Он отказался называть фамилию народного избранника, к которому появились вопросы у правоохранительных органов. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что депутата думы Урая Леонарда Насибуллина избил бригадир строительной бригады во время рейда по аварийным домам. Строитель оказался мигрантом из Таджикистана, который несколько лет назад переехал в ХМАО и получил российское гражданство.