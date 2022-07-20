20 июля 2022

В центре Челябинска продается дом с мигрантами. Скрин

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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
В центре Челябинска продается доходный дом на 96 коек Фото:

В центре Челябинска выставлен на продажу за семь миллионов рублей доходный дом на 96 мест, который полностью заселен мигрантами. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается действующий и очень прибыльный бизнес с малыми затратами. Всего сдается 96 мест, средний чек за человека 2500 рублей в месяц. На сегодняшний день полностью все номера заселены, в основном граждане Узбекистана, Таджикистана», — уточняет автор объявления на сайте «Авито»

В объявлении указано, что в локации улиц Шаумяна, Литейная и Курчатова на территории 6,5 соток размещено одноэтажное строение площадью 318 квадратных метров, разделенное на 18 номеров. Комнаты имеют отдельный вход и личную кухню, они рассчитаны на четыре-шесть человек.

«Чистой прибыли в месяц выходит 200 тысяч и более. Есть возможность надстроить второй этаж, и прибыль удвоится. Или, если сделать более приличный ремонт, то можно сдавать и дороже», — добавляет автор объявления.

Кроме того, владелец гостиницы утверждает, что земельный участок и здание можно приобрести с помощью ипотечного кредита. Автор приводит следующие расчеты: если взять ипотеку на 10 лет, то платеж составит 70-80 тысяч рублей, поэтому покупатель все равно останется с прибылью.

Ранее стало известно, что в Челябинскую область за первые пять месяцев 2022 года официально прибыли 5810 человек из других стран. По данным Челябинскстата, наибольшее количество людей приехали из Таджикистана. В целом за это время наблюдалась миграционная убыль.

Это самый лучший номер среди представленных в объявлении фото
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В центре Челябинска выставлен на продажу за семь миллионов рублей доходный дом на 96 мест, который полностью заселен мигрантами. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений. «Продается действующий и очень прибыльный бизнес с малыми затратами. Всего сдается 96 мест, средний чек за человека 2500 рублей в месяц. На сегодняшний день полностью все номера заселены, в основном граждане Узбекистана, Таджикистана», — уточняет автор объявления на сайте «Авито» В объявлении указано, что в локации улиц Шаумяна, Литейная и Курчатова на территории 6,5 соток размещено одноэтажное строение площадью 318 квадратных метров, разделенное на 18 номеров. Комнаты имеют отдельный вход и личную кухню, они рассчитаны на четыре-шесть человек. «Чистой прибыли в месяц выходит 200 тысяч и более. Есть возможность надстроить второй этаж, и прибыль удвоится. Или, если сделать более приличный ремонт, то можно сдавать и дороже», — добавляет автор объявления. Кроме того, владелец гостиницы утверждает, что земельный участок и здание можно приобрести с помощью ипотечного кредита. Автор приводит следующие расчеты: если взять ипотеку на 10 лет, то платеж составит 70-80 тысяч рублей, поэтому покупатель все равно останется с прибылью. Ранее стало известно, что в Челябинскую область за первые пять месяцев 2022 года официально прибыли 5810 человек из других стран. По данным Челябинскстата, наибольшее количество людей приехали из Таджикистана. В целом за это время наблюдалась миграционная убыль.
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