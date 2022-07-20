20 июля 2022

УНН: Зеленский лишил украинских олигархов гражданства

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана, пишет УНН Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства украинских олигархов Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и бизнесмена Геннадия Корбана. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНН со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

По словам собеседников агентства, Владимир Зеленский «тайным указом» лишил гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. Отмечается, что ранее политологи начали распространять эту информацию, а затем ее подтвердили в офисе украинского главы. Кроме того, Рабиновичу грозит обвинение в государственной измене, добавляет агентство.

В 2021 году Владимир Зеленский объявил войну украинским олигархам. Политический эксперт Дмитрий Корнейчук называл Игоря Коломойского человеком, обладающим самым богатым компроматом на Зеленского, дополняет MK.Ru.

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Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства украинских олигархов Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и бизнесмена Геннадия Корбана. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНН со ссылкой на источники в офисе Зеленского. По словам собеседников агентства, Владимир Зеленский «тайным указом» лишил гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. Отмечается, что ранее политологи начали распространять эту информацию, а затем ее подтвердили в офисе украинского главы. Кроме того, Рабиновичу грозит обвинение в государственной измене, добавляет агентство. В 2021 году Владимир Зеленский объявил войну украинским олигархам. Политический эксперт Дмитрий Корнейчук называл Игоря Коломойского человеком, обладающим самым богатым компроматом на Зеленского, дополняет MK.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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