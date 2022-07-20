УНН: Зеленский лишил украинских олигархов гражданства

Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана, пишет УННФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства украинских олигархов Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и бизнесмена Геннадия Корбана. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНН со ссылкой на источники в офисе Зеленского.
По словам собеседников агентства, Владимир Зеленский «тайным указом» лишил гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. Отмечается, что ранее политологи начали распространять эту информацию, а затем ее подтвердили в офисе украинского главы. Кроме того, Рабиновичу грозит обвинение в государственной измене, добавляет агентство.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства украинских олигархов Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и бизнесмена Геннадия Корбана. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНН со ссылкой на источники в офисе Зеленского. По словам собеседников агентства, Владимир Зеленский «тайным указом» лишил гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. Отмечается, что ранее политологи начали распространять эту информацию, а затем ее подтвердили в офисе украинского главы. Кроме того, Рабиновичу грозит обвинение в государственной измене, добавляет агентство. В 2021 году Владимир Зеленский объявил войну украинским олигархам. Политический эксперт Дмитрий Корнейчук называл Игоря Коломойского человеком, обладающим самым богатым компроматом на Зеленского, дополняет MK.Ru.