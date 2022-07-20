Лысый таксист в Екатеринбурге украл пылесос у молодой мамы

21 июля 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Таксист из Екатеринбурга обманул уже несколько горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Таксист из Екатеринбурга украл моющий пылесос у местной жительницы Анастасии, которая в декрете зарабатывала сдачей аппарата в аренду. По словам девушки, водитель взял технику на два дня, но не выходит на связь уже две недели. Горожанка утверждает, что она не единственная пострадавшая. «Он раз в неделю объявлялся в переписке и обещал приехать с аппаратом, но каждый раз не приезжал и переставал отвечать на звонки и сообщения. Я начала распространять информацию в пабликах и получила очень интересные сообщения. Оказывается, на него поданы заявления о том, что он обманул людей на полмиллиона», — приводит портал Е1 слова Анастасии. По словам пострадавших, злоумышленнику 40 лет, он родился в Таджикистане. Отличительная черта его внешности — наголо обритая голова. Потеряв пылесос, который стоит порядка 60 тысяч рублей, Анастасия с ребенком на руках фактически осталась без заработка. Девушка обратилась в полицию. Оперативно получить комментарий пресс-группы УМВД по Екатеринбургу URA.RU не удалось. Ранее читатели URA.RU сообщали о новом способе мошенничества в Екатеринбурге. Аферисты стали подкидывать автомобилистам листовки, в которых требуют позвонить по указанному номеру и «решить проблему» из-за якобы совершенного ДТП. Правоохранители советуют в таком случае сразу обращаться в ГИБДД. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Таксист из Екатеринбурга украл моющий пылесос у местной жительницы Анастасии, которая в декрете зарабатывала сдачей аппарата в аренду. По словам девушки, водитель взял технику на два дня, но не выходит на связь уже две недели. Горожанка утверждает, что она не единственная пострадавшая. «Он раз в неделю объявлялся в переписке и обещал приехать с аппаратом, но каждый раз не приезжал и переставал отвечать на звонки и сообщения. Я начала распространять информацию в пабликах и получила очень интересные сообщения. Оказывается, на него поданы заявления о том, что он обманул людей на полмиллиона», — приводит портал Е1 слова Анастасии. По словам пострадавших, злоумышленнику 40 лет, он родился в Таджикистане. Отличительная черта его внешности — наголо обритая голова. Потеряв пылесос, который стоит порядка 60 тысяч рублей, Анастасия с ребенком на руках фактически осталась без заработка. Девушка обратилась в полицию. Оперативно получить комментарий пресс-группы УМВД по Екатеринбургу URA.RU не удалось. Ранее читатели URA.RU сообщали о новом способе мошенничества в Екатеринбурге. Аферисты стали подкидывать автомобилистам листовки, в которых требуют позвонить по указанному номеру и «решить проблему» из-за якобы совершенного ДТП. Правоохранители советуют в таком случае сразу обращаться в ГИБДД.