Курганский военкомат рассылает приглашения на участие в спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный комиссариат рассылает курганцам приглашения для участия в специальной операции на Украине. Соответствующие письма курганцы публикуют в местных пабликах в соцсети «ВКонтакте».

«Ведется отбор граждан, желающих принять участие в специальной военной операции. Ежемесячное денежное довольствие составляет от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от специфики выполняемых задач, воинского звания, должности и выслуги лет. Единовременная денежная выплата от правительства Курганской области в размере 30 тысяч рублей, а также подъемное пособие и материальная помощь», — говорится в письме, опубликованном в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «ВКонтакте».

В документе отмечается, что, согласно законодательству РФ, участникам спецоперации полагаются отдельные социальные льготы и гарантии. В том числе жизнь и здоровье военнослужащих будут застрахованы государством.

Что касается требований, то кандидат на военную службу должен быть «годен» по состоянию здоровья, иметь нервно-психологическую устойчивость и физическую выносливость. Также гражданин не должен иметь судимости за тяжкие преступления. Возраст — от 18 до 50 лет. Заинтересованных граждан просят обращаться в ближайший военный комиссариат.

Спецоперация на Украине, призванная защитить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевских властей, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Военный комиссариат рассылает курганцам приглашения для участия в спецоперации «Шадринск — часть России», соцсеть «ВКонтакте»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам