20 июля 2022

Вандалы в Кургане разгромили новый стадион

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, стадион
Вандалы, в том числе, сломали сиденья (архивное фото) Фото:

В Кургане на стадионе школы № 5, который открыли в прошлом году, сломали скамейки и ворота для футбола. Об этом сообщил пользователь портала «Обратись».

«В прошлом году был сдан в эксплуатацию стадион при школе. На сегодняшний день ворота для футбола сломаны, сидения для зрителей выломаны, и там устроена свалка из бутылок и мусора», — написал горожанин.

Обратившему ответили представители городской администрации. «Работы по ремонту футбольных ворот и сидений для зрителей на территории 5 школы будут выполнены до 1 сентября 2022 года», — объяснили в мэрии. Сотрудники администрации добавили, что на территории стадиона и школы ежедневно проводится уборка мусора.

Ранее представители мэрии Кургана сообщали, что вандалы в городе сломали почти все новые остановки. В июле вандал в Альменевском районе Курганской области метнул урну в памятник и сломал уличные фонари.

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В Кургане на стадионе школы № 5, который открыли в прошлом году, сломали скамейки и ворота для футбола. Об этом сообщил пользователь портала «Обратись». «В прошлом году был сдан в эксплуатацию стадион при школе. На сегодняшний день ворота для футбола сломаны, сидения для зрителей выломаны, и там устроена свалка из бутылок и мусора», — написал горожанин. Обратившему ответили представители городской администрации. «Работы по ремонту футбольных ворот и сидений для зрителей на территории 5 школы будут выполнены до 1 сентября 2022 года», — объяснили в мэрии. Сотрудники администрации добавили, что на территории стадиона и школы ежедневно проводится уборка мусора. Ранее представители мэрии Кургана сообщали, что вандалы в городе сломали почти все новые остановки. В июле вандал в Альменевском районе Курганской области метнул урну в памятник и сломал уличные фонари.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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