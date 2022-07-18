Зауральский вандал метнул урну в памятник

Вандал, который орудовал урной, также разбил уличные фонари Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Альменевском районе Курганской области местный житель метнул урну в памятник и разбил уличные фонари. Данная информация была размещена 19 июля на сайте областной прокуратуры.

«14.06.2022 года житель с. Шарипово Альменевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил памятник в парке с. Альменево, метнув в него урну, а также разбил и повредил уличные фонари, чем причинил ущерб муниципальному имуществу на сумму более 100 000 руб. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Альменевского судебного района», — указано в сообщении.

Мужчину обвиняют в вандализме. Ему грозит штраф в размере 40 тыс. рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы на срок до года или арест до трех месяцев.

Ранее в Куртамыше (Курганская область) задержали вандала, который разбил стеклянную остановку. В Кургане, по данным мэрии, были сломаны почти все новые остановки.