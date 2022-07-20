Силовики задержали третьего экс-руководителя челябинского МКУ

Вадиму Левченко готовятся предъявить обвинение и избрать меру пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске задержан бывший заместитель директора МКУ «Городская среда» Вадим Левченко, подозреваемый в получении взяток от представителей ларечного бизнеса. Ранее он был свидетелем по уголовному делу своих бывших уже задержанных коллег Александра Грезева и Сергея Любимова, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Факт возбуждения уголовных дел в отношении третьего экс-чиновника подтвердил прокурор Курчатовского района Андрей Ветриченко.

«Ранее с Вадимом Левченко неоднократно проходили следственные действия — допросы и очные ставки. В результате ряд лиц, в том числе представители бизнеса, дали против него показания, после чего он был задержан 20 июля и водворен в ИВС на 48 часов. Планируется выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — рассказал источник.

Прокурор района Андрей Ветриченко подтвердил, что в отношении экс-чиновника следственными органами СУ СКР региона возбуждено три уголовных дела о получении взяток на суммы: более 2 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ), более 400 тыс. рублей и более 200 тыс. рублей (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взятках»). Постановление о возбуждении проверено, признано законным и обоснованным. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что комментарий по данному уголовному делу появится в течение дня.

Левченко занимал должность замдиректора МКУ до декабря 2021 года. Его, еще одного заместителя Сергея Любимова и директора учреждения Александра Грезева уволили по итогам служебной проверки. Материалы были переданы в правоохранительные органы. 11 июня были задержаны Любимов и Грезев. Оба сейчас находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение в получении взяток на 3,7 млн рублей от представителей ларечного бизнеса. По версии следствия это были деньги за непринятие решений о демонтаже незаконных киосков.

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