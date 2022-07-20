Тюменцы вошли в российский топ по суперзарплатам

У более, чем трех тысяч человек в Тюменской области зарплаты свыше 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская область вошла в топ-30 российского рейтинга высоких зарплат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании HeadHunter. Более трех тысяч тюменцев могут зарабатывать свыше 150 тысяч рублей.

«В Тюменской области за январь—июнь 2022 года было открыто 3,2 тысячи вакансий с зарплатой свыше 150 тысяч рублей. Это составляет 8% от общего числа предложений по работе в регионе, и 24 место в стране», — передает пресс-служба.

В тройку лидеров по количеству высокооплачиваемых вакансий входят Магаданская область, Республика Саха и Чукотский автономный округ. Тюменские соседи из ЯНАО заняли пятое место в рейтинге, а ХМАО расположилось на 23 позиции. В прошлом году в рейтинге суперзаплат Тюменская область занимала 29 место, а количество вакансий с зарплатой свыше 150 тысяч было чуть больше тысячи.

Больше всего вакансий с суперзарплатами по России у представителей сфер консалтинга, высшего менеджмента и добычи сырья. Значительно меньше предложений с высокими зарплатами в сферах «Наука и образование», «Административный персонал» и «Домашний персонал».

Ранее URA.RU писало о том, что за переезд в Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО молодым людям в возрасте до 35 лет выплатят более 100 тысяч рублей. Но деньги получат только те, кто решил переехать ради карьерных перспектив.