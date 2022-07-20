В курганском правительстве ищут ответственного за промышленность

В правительстве Курганской области нет ответственного за промышленность и транспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте экономического развития Курганской области ищут человека на должность начальника управления промышленности и транспорта. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона. В ведомстве подтвердили, что должность вакантна.

«После ухода в прошлом году Антона Тупицына, в департаменте экономразвития свободен пост заместителя директора — начальника управления промышленности и транспорта. Не понимаю, как можно развивать важнейшее для региона направление без ответственного человека? Кто сейчас отвечает за взаимодействие с руководителями крупных заводов, развитием», — отметили инсайдеры.

Бывший заместитель губернатора Курганской области по промышленности Алексей Симанов поддержал мнение источников. По его словам, промышленным комплексом в регионе никто не занимается. «Крупными и средними предприятиями, где большое количество рабочих мест, идут серьезные отчисления в бюджет, заниматься некому. Ввели должность начальника управления промышленности, с того момента не могут подобрать специалиста. Там проходной двор», — рассказал Симанов URA.RU.

В департаменте экономического развития подтвердили, что должность начальника управления промышленности пока свободна. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с кадрами. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU писало, что областной департамент промышленности был расформирован в 2020 году. Ведомство вошло в структуру департамента экономического развития и стало управлением. В сентябре того же года его возглавил Тупицын.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам