За курганскую промышленность будет отвечать новый чиновник

Замдиректора департамента экономического развития Курганской области назначен Антон Тупицын. Он будет отвечать за промышленность и транспорт в регионе, сообщается на сайте управления промышленности.
«На должность заместителя директора департамента экономического развития Курганской области — начальника управления промышленности и транспорта назначен Антон Александрович Тупицын», — говорится в сообщении. Тупицын родился в Кургане в 1981 году. Он окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по направлению «Инноватика».
С января 2005 года Тупицын работал главным инженером ЗАО «Торговый дом „Курганские прицепы“». С сентября 2009 года он был директором ООО «КП-АВТО», которое занимается торговлей автомобилями.
Ранее директором департамента промышленности Курганской области был Владимир Ковалев. В начале июня губернатор Вадим Шумков подписал постановление о том, что департамент промышленности будет преобразован в управление и войдет в состав департамента экономического развития. Преобразования требовалось завершить до 1 сентября. Руководителем департамента экономического развития при этом назначили Ковалева.
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