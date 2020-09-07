07 сентября 2020
06 сентября 2020

За курганскую промышленность будет отвечать новый чиновник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, литье, литейный цех, курганский арматурный завод, разливка металла
В управлении промышленности — новый директор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замдиректора департамента экономического развития Курганской области назначен Антон Тупицын. Он будет отвечать за промышленность и транспорт в регионе, сообщается на сайте управления промышленности.

«На должность заместителя директора департамента экономического развития Курганской области — начальника управления промышленности и транспорта назначен Антон Александрович Тупицын», — говорится в сообщении. Тупицын родился в Кургане в 1981 году. Он окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по направлению «Инноватика».

С января 2005 года Тупицын работал главным инженером ЗАО «Торговый дом „Курганские прицепы“». С сентября 2009 года он был директором ООО «КП-АВТО», которое занимается торговлей автомобилями.

Ранее директором департамента промышленности Курганской области был Владимир Ковалев. В начале июня губернатор Вадим Шумков подписал постановление о том, что департамент промышленности будет преобразован в управление и войдет в состав департамента экономического развития. Преобразования требовалось завершить до 1 сентября. Руководителем департамента экономического развития при этом назначили Ковалева.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...