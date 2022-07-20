В настоящее время в городе работает только один терапевт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Покачей жалуются на дефицит врачей в городской поликлинике. Прием ведут только два терапевта, один из которых в отпуске. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«На днях хотели попасть к терапевту, а у нас оказывается на весь город [работают] всего два терапевта, и то один из них в отпуске. Что у нас происходит с кадрами в больнице, почему так нещадно? Не остается вообще каких-либо специалистов? К кому обращаться, в депздрав? К нашему заведующей больницы?» — вопрошает горожанка.

По мнению главного врача покачевской больницы Ларисы Мананковой, в больнице хватает медперсонала для приема пациентов. «В настоящее время терапевтический прием ведет один врач-терапевт участковый, также неотложную и профилактическую помощь оказывают два фельдшера. Прием осуществляется как по предварительной записи, так и в порядке „живой очереди“. Сроки оказания медицинской помощи не нарушаются», — заверила главврач.

Ранее URA.RU сообщало, что в жители Урая (ХМАО) не могли попасть на прием к узкопрофильным специалистам. Горожане были вынуждены обращаться за специализированной медпомощью в Ханты-Мансийск, нередко тратя большое количество времени, чтобы записаться на прием.