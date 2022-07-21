В США выявили главную проблему Байдена

Байден не принимает самостоятельных решений, считает Чарли Херт Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Президента США Джо Байдена не воспринимают всерьез, потому что он не имеет лидерских качеств и не принимает самостоятельных решений. Об этом заявил редактор газеты The Washington Times Чарли Херт в эфире телеканала Fox News.

«Он не лидер, он всегда был ведомым. <…> Барак Обама выбрал его в качестве вице-президента, потому что он был белобрысым старым простаком из Вашингтона, который болтался там всю жизнь», — прокомментировал Чарли Херт.

По мнению редактора, Байден является некомпетентным человеком с глупыми поступками, а статус президента делает его даже опасным. Несмотря на то, что Байден большую часть жизни провел в политике, Херт отметил, что он был просто «микрофоном»: его можно было заставить говорить что угодно, даже если это не было правдой.

Ранее URA.RU сообщало, что американцы устали от Байдена. Один из пользователей прокомментировал выступление президента США следующим образом: «Меня тошнит».