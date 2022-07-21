В США выявили главную проблему Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
, байден
Байден не принимает самостоятельных решений, считает Чарли Херт Фото:

Президента США Джо Байдена не воспринимают всерьез, потому что он не имеет лидерских качеств и не принимает самостоятельных решений. Об этом заявил редактор газеты The Washington Times Чарли Херт в эфире телеканала Fox News.

«Он не лидер, он всегда был ведомым. <…> Барак Обама выбрал его в качестве вице-президента, потому что он был белобрысым старым простаком из Вашингтона, который болтался там всю жизнь», — прокомментировал Чарли Херт.

По мнению редактора, Байден является некомпетентным человеком с глупыми поступками, а статус президента делает его даже опасным. Несмотря на то, что Байден большую часть жизни провел в политике, Херт отметил, что он был просто «микрофоном»: его можно было заставить говорить что угодно, даже если это не было правдой.

Ранее URA.RU сообщало, что американцы устали от Байдена. Один из пользователей прокомментировал выступление президента США следующим образом: «Меня тошнит».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Президента США Джо Байдена не воспринимают всерьез, потому что он не имеет лидерских качеств и не принимает самостоятельных решений. Об этом заявил редактор газеты The Washington Times Чарли Херт в эфире телеканала Fox News. «Он не лидер, он всегда был ведомым. <…> Барак Обама выбрал его в качестве вице-президента, потому что он был белобрысым старым простаком из Вашингтона, который болтался там всю жизнь», — прокомментировал Чарли Херт. По мнению редактора, Байден является некомпетентным человеком с глупыми поступками, а статус президента делает его даже опасным. Несмотря на то, что Байден большую часть жизни провел в политике, Херт отметил, что он был просто «микрофоном»: его можно было заставить говорить что угодно, даже если это не было правдой. Ранее URA.RU сообщало, что американцы устали от Байдена. Один из пользователей прокомментировал выступление президента США следующим образом: «Меня тошнит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...