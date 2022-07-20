ФСБ задержала второго руководителя челябинской больницы

Ранее был задержан главный врач больницы, теперь его заместитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали заместителя главного врача Кунашакской центральной районной больницы Илью Муллаярова, где ранее был задержан главный врач Ринат Рахматуллин. Заместителя подозревают в мошенничестве при получении выплат в период пандемии коронавируса, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Муллаяров И.Ф. задержан 20 июля на 48 часов. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — рассказал источник.

Илья Муллаяров является супругом и. о. главного врача ЦРБ Полины Муллаяровой, о чем ранее URA.RU сообщали в минздраве Челябинской области. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области и минздав Челябинской области направлены запросы. Информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области от комментариев воздержались.

Ринат Рахматуллин был задержан сотрудниками УФСБ 30 июня этого года. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). По данным следствия, он незаконно получил более миллиона рублей выплат в период пандемии коронавируса. По данным источников URA.RU, он полностью признал вину. Его показания и послужили одним из оснований для задержания Муллаярова.