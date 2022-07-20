ФСБ задержала второго руководителя челябинской больницы

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали заместителя главного врача Кунашакской центральной районной больницы Илью Муллаярова, где ранее был задержан главный врач Ринат Рахматуллин. Заместителя подозревают в мошенничестве при получении выплат в период пандемии коронавируса, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Муллаяров И.Ф. задержан 20 июля на 48 часов. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — рассказал источник.
Илья Муллаяров является супругом и. о. главного врача ЦРБ Полины Муллаяровой, о чем ранее URA.RU сообщали в минздраве Челябинской области. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области и минздав Челябинской области направлены запросы. Информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области от комментариев воздержались.
Ринат Рахматуллин был задержан сотрудниками УФСБ 30 июня этого года. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). По данным следствия, он незаконно получил более миллиона рублей выплат в период пандемии коронавируса. По данным источников URA.RU, он полностью признал вину. Его показания и послужили одним из оснований для задержания Муллаярова.
Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали заместителя главного врача Кунашакской центральной районной больницы Илью Муллаярова, где ранее был задержан главный врач Ринат Рахматуллин. Заместителя подозревают в мошенничестве при получении выплат в период пандемии коронавируса, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Муллаяров И.Ф. задержан 20 июля на 48 часов. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — рассказал источник. Илья Муллаяров является супругом и. о. главного врача ЦРБ Полины Муллаяровой, о чем ранее URA.RU сообщали в минздраве Челябинской области. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области и минздав Челябинской области направлены запросы. Информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области от комментариев воздержались. Ринат Рахматуллин был задержан сотрудниками УФСБ 30 июня этого года. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). По данным следствия, он незаконно получил более миллиона рублей выплат в период пандемии коронавируса. По данным источников URA.RU, он полностью признал вину. Его показания и послужили одним из оснований для задержания Муллаярова.