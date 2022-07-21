В Кремле рассказали о здоровье Путина

21 июля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Западные и украинские СМИ намеренно «вбрасывают утки» о состоянии здоровья Владимира Путина, отметили в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Со здоровьем президента России Владимира Путина все нормально. Украинские и западные СМИ намеренно распространяют фейки о состоянии российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хорошо, все нормально со здоровьем. И украинские „информспецы“ и американские и британские вбрасывают утки о состоянии здоровья президента. Что касается слов Путина о кондиционерах, то я тоже осип. Так бывает, ничего страшного», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Со здоровьем президента России Владимира Путина все нормально. Украинские и западные СМИ намеренно распространяют фейки о состоянии российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хорошо, все нормально со здоровьем. И украинские „информспецы“ и американские и британские вбрасывают утки о состоянии здоровья президента. Что касается слов Путина о кондиционерах, то я тоже осип. Так бывает, ничего страшного», — сказал Песков в ходе конференц-колла.