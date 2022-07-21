В Кремле рассказали о здоровье Путина

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, путин владимир
Западные и украинские СМИ намеренно «вбрасывают утки» о состоянии здоровья Владимира Путина, отметили в Кремле Фото:

Со здоровьем президента России Владимира Путина все нормально. Украинские и западные СМИ намеренно распространяют фейки о состоянии российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хорошо, все нормально со здоровьем. И украинские „информспецы“ и американские и британские вбрасывают утки о состоянии здоровья президента. Что касается слов Путина о кондиционерах, то я тоже осип. Так бывает, ничего страшного», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

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Со здоровьем президента России Владимира Путина все нормально. Украинские и западные СМИ намеренно распространяют фейки о состоянии российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хорошо, все нормально со здоровьем. И украинские „информспецы“ и американские и британские вбрасывают утки о состоянии здоровья президента. Что касается слов Путина о кондиционерах, то я тоже осип. Так бывает, ничего страшного», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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