В Кремле оценили стремление США признать РФ спонсором терроризма

21 июля 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков: отношения России и США сложно испортить еще сильнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле негативно оценили стремление членов Конгресса США добиться признания России «государством-спонсором терроризма». Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Негативно оцениваем последствия такого шага, хотя уже трудно сделать что-то, что может еще сильнее испортить отношения между США и Россией. Они и так находятся в незавидном положении», — сказал представитель Кремля. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выразила намерение признать Россию «государством-спонсором терроризма». Это может произойти даже в том случае, если этим не будет заниматься глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Согласно заявлению президента Владимира Путина, главная цель спецоперации — это защита жителей Донбасса от геноцида. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Кремле негативно оценили стремление членов Конгресса США добиться признания России «государством-спонсором терроризма». Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Негативно оцениваем последствия такого шага, хотя уже трудно сделать что-то, что может еще сильнее испортить отношения между США и Россией. Они и так находятся в незавидном положении», — сказал представитель Кремля. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выразила намерение признать Россию «государством-спонсором терроризма». Это может произойти даже в том случае, если этим не будет заниматься глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Согласно заявлению президента Владимира Путина, главная цель спецоперации — это защита жителей Донбасса от геноцида.