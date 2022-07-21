В Кремле оценили стремление США признать РФ спонсором терроризма

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Дмитрий Песков: отношения России и США сложно испортить еще сильнее Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле негативно оценили стремление членов Конгресса США добиться признания России «государством-спонсором терроризма». Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативно оцениваем последствия такого шага, хотя уже трудно сделать что-то, что может еще сильнее испортить отношения между США и Россией. Они и так находятся в незавидном положении», — сказал представитель Кремля.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выразила намерение признать Россию «государством-спонсором терроризма». Это может произойти даже в том случае, если этим не будет заниматься глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Согласно заявлению президента Владимира Путина, главная цель спецоперации — это защита жителей Донбасса от геноцида.

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В Кремле негативно оценили стремление членов Конгресса США добиться признания России «государством-спонсором терроризма». Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Негативно оцениваем последствия такого шага, хотя уже трудно сделать что-то, что может еще сильнее испортить отношения между США и Россией. Они и так находятся в незавидном положении», — сказал представитель Кремля. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выразила намерение признать Россию «государством-спонсором терроризма». Это может произойти даже в том случае, если этим не будет заниматься глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Согласно заявлению президента Владимира Путина, главная цель спецоперации — это защита жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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