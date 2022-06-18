В США готовы признать Россию «спонсором терроризма»

США готовы включить РФ в свой список стран — спонсоров терроризма из-за Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сенат Конгресса США планирует поставить на рассмотрение вопрос о признании России «спонсором терроризма» из-за событий на Украине уже с 20 июня текущего года. Такое решение принято не только из-за того, что, якобы РФ «соответствует его критериям», но и для того, чтобы спровоцировать новую порцию антироссийских санкций «со стороны других стран». Об этом заявила депутат от украинской партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Мы беседовали и со спикером Нэнси Пелоси, и с сенаторами, которые являются авторами резолюции о рекомендации объявления России спонсором терроризма. Критически важно провозгласить подобный статус, не только потому что Россия соответствует его критериям, но и потому, что он спровоцирует новый виток санкций со стороны других стран», — рассказала Кравчук, передает «Интерфакс».

По ее словам, ожидается, что законопроект резолюции могут поставить на голосование уже с 20 июня. Однако депутат отметила, что решение будет носить рекомендательный характер, так как окончательное слово стоит за администрацией американского президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность внесения РФ в свой список государств — спонсоров терроризма из-за событий на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина).

Еще в 2019 году сенат США одобрил законопроект об объявлении РФ «спонсором терроризма». Предложения о признании РФ «спонсором терроризма» звучали и в 2020 году. В декабре 2021 года американские сенаторы США предложили превентивно объявить РФ «спонсором терроризма» в рамках поддержки Украины. В январе Конгресс США планировал рассмотреть возможность признания российского правительства «спонсором терроризма».

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

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