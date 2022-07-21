На могиле Шатунова вооружили охрану

Могилу Шатунова будут охранять вооруженные росгвардейцы, сообщает «КП» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К могиле певца Юрия Шатунова выставили вооруженную охрану. Могилу будут охранять до 1 августа, когда по истечении 40 дней после смерти Шатунова пройдет панихида по артисту. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«95 процентов посетителей ведут себя тихо и культурно. И лишь 5 процентов позволяют себе всякие вольности. Вероятно, до сорока дней этот охранный пост не снимут, потому что народ идет и идет на 24-й участок даже утром в будние дни», — передает издание со ссылкой на слова одного из охранников, вооруженного автоматом. На форме охранника есть нашивка «Росгвардия», уточняет «КП».

Сообщается, что поклонники приезжают на могилу целыми группами. Некоторые посетители приходят на место захоронения певца под алкогольным опьянением, мусорят и портят букеты цветов, которые приносят другие поклонники. По словам охранника, именно от таких посетителей они и будут охранять могилу.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер 23 июня из-за проблем с сердцем. Его захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, пишет портал «Дни.ру». Панихида по певцу пройдет 1 августа.