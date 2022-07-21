Шойгу вручил «Золотую звезду» героям спецоперации

21 июля 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу дал звание Героя России четырем военным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Сергей Шойгу наградил российских военных, проявивших героизм во время спецоперации на Украине. Награждение прошло в Национальном центре управления обороной, сообщает Минобороны РФ. «Указом президента РФ звания Героя Российской Федерации удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак», — сообщает Минобороны РФ. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ведомства. Также министр вручил медаль «Золотая звезда» главе концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову. Его наградили за вклад в обеспечение обороноспособности страны, а также за разработку военной техники и вооружения. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил российских военных, проявивших героизм во время спецоперации на Украине. Награждение прошло в Национальном центре управления обороной, сообщает Минобороны РФ. «Указом президента РФ звания Героя Российской Федерации удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак», — сообщает Минобороны РФ. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ведомства. Также министр вручил медаль «Золотая звезда» главе концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову. Его наградили за вклад в обеспечение обороноспособности страны, а также за разработку военной техники и вооружения. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.