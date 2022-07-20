Преподавательницу арестовали после грязных танцев у Ельцин Центра

Преподавательница танцев Яна Кэт, которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра и на улице Вайнера в Екатеринбурге, арестована на трое суток. Об этом URA.RU cообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Верх-Исетский районный суд арестовал Яну Кэт на трое суток. Из здания суда танцовщицу в эти минуты доставляют в одну из камер изолятора временного содержания на Фрунзе, 74 в здание городского УМВД, где она и проведет ближайшие 72 часа», — сообщил Горелых. Такое решение принято 21 июля.
Яна Кэт исполнила откровенный танец на фоне Ельцин Центра 19 июля. После этого девушка сообщила о травле со стороны некоторых подписчиков, а затем — о своем задержании. В полиции подтвердили информацию и сообщили, что в ее отношении завели дело о мелком хулиганстве. По словам Валерия Горелых, преподавательница тверка раскаялась в развратном танце. Правоохранители добавили, что такие поступки, как танец блогерши, будут пресечены и в дальнейшем.
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