Евросоюз ввел санкции против мотоклуба «Ночные волки»

Российский мотоклуб «Ночные волки» попали под европейские санкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В седьмой пакет европейских санкций против России вошел российский мотоклуб «Ночные волки». Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Сегодня мы вносим в санкционные списки еще один крупный российский банк, Сбербанк, и добавляем других лиц, таких как военные, мотоклуб „Ночные волки“ и дезинформаторы», — написал Боррель в своих соцсетях. Седьмой пакет санкций был принят 21 июля.

Лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдастанов отреагировал на включение мотоклуба в санкционный список. «Всю свою сознательную жизнь я наблюдаю как велась с моей Родиной „холодная война“. Эта война порождает и предполагает эти санкции, где мы вместе со всеми моими братьями и друзьями принимаем на себя всю ненависть, всю лютую ложь и злобу врагов», — сообщил Залдастанов, его заявление опубликовано на официальном сайте мотоклуба. Он добавил, что «убеждения, правду, идею, невозможно победить запретами», а санкции для него не имеют никакого значения.

Мотоклуб «Ночные волки» существует с 1989 года. Мотоклуб известен своей поддержкой президента России Владимира Путина. В 2019 году президент посетил мероприятие, организованное мотоклубом.

Ранее Залдастанов сообщил об обысках в домах участников, которые проживают в Европе, передает ФАН. Он заявил, что обыски свидетельствуют о страхе Европы перед «нарастающим противодействием».