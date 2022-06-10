Между Челябинском и Екатеринбургом запустят «Ласточку» 10 июня 2022 в 13:08 Размер текста - 17 + Губернатор Алексей Текслер анонсировал появление скоростного поезда в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Между Челябинском и Екатеринбургом в 2022 году запустят скоростной поезд «Ласточка». Об этом челябинский губернатор Алексей Текслер сообщил 10 июня на совещании по развитию внутреннего туризма на территории УрФО на горнолыжном курорте «Солнечная долина», передает корреспондент URA.RU. «Маршрут по типу „Ласточки“ от Челябинска до Екатеринбурга планируем запустить в этом году. Сотрудничаем с этим вопросом с руководством Свердловской области и РЖД», — заявил Текслер. Губернатор отметил, что в Екатеринбург маршрут скоростного поезда будет идти через Аргаяш, Верхний Уфалей и Кыштым. Для жителей региона это станет комфортным способом доехать до Свердловской области и свяжет транспортной логистикой населенные пункты. В ходе встречи губернаторы УрФО также заключили соглашение по вопросам внутреннего туризма. Его подписали руководители Челябинской, Курганской и Тюменской области. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» . Между Челябинском и Екатеринбургом в 2022 году запустят скоростной поезд «Ласточка». Об этом челябинский губернатор Алексей Текслер сообщил 10 июня на совещании по развитию внутреннего туризма на территории УрФО на горнолыжном курорте «Солнечная долина», передает корреспондент URA.RU. «Маршрут по типу „Ласточки“ от Челябинска до Екатеринбурга планируем запустить в этом году. Сотрудничаем с этим вопросом с руководством Свердловской области и РЖД», — заявил Текслер. Губернатор отметил, что в Екатеринбург маршрут скоростного поезда будет идти через Аргаяш, Верхний Уфалей и Кыштым. Для жителей региона это станет комфортным способом доехать до Свердловской области и свяжет транспортной логистикой населенные пункты. В ходе встречи губернаторы УрФО также заключили соглашение по вопросам внутреннего туризма. Его подписали руководители Челябинской, Курганской и Тюменской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям