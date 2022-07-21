Кандидаты в свердловские губернаторы отчитались о расходах

Четыре кандидата на пост губернатора суммарно вложили 2,4 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Кандидат на пост губернатора Свердловской области от «Справедливой России» Андрей Кузнецов зарегистрировал на данный момент самый большой предвыборный фонд — 1,2 млн рублей. Это следует из первого отчета, опубликованного региональным избиркомом. Всего свои расходы опубликовали четыре кандидата.

Из выделенных средств, согласно отчету избирательной комиссии, Кузнецов к настоящему времени потратил только 200 тысяч рублей. Второй по величине фонд — 810 тысяч рублей — у выдвиженца от КПРФ Александра Ивачева. За первую неделю он израсходовал почти все — чуть меньше 800 тысяч.

Кандидат от «Новых людей» Александр Демин на данный момент внес в фонд 210 тысяч рублей, из которых потратил 204 тысячи. А претендент от ЛДПР Александр Каптюг вложил 190 тысяч рублей, которые почти истратил.

Действующий губернатор Евгений Куйвашев, участвующий в кампании от «Единой России», еще не подал документы о выдвижении в избирком. Поэтому официально его предвыборный счет пока не открыт. Также о желании участвовать в гонке заявлял выдвиженец от «Российского общенародного союза» Иван Волков. Пока неизвестно, сможет ли он пройти на выборы.