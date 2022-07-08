На выборы свердловского губернатора заявился кандидат-скандалист. Он воевал с QR-кодами и Куйвашевым

08 июля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

На выборы губернатора Свердловской области от партии «Российский общенародный союз» выдвинулся екатеринбургский адвокат Иван Волков, известный многочисленными скандалами. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном избиркоме. «Волков Иван Павлович предоставил в избирательную комиссию необходимые для выдвижения документы. Волков выдвинут региональным отделением общественной организации — политической партии „Российский общенародный союз“. Мероприятие по выдвижению — общее собрание членов партии — состоялось 4 июля», — сообщили в избиркоме. Волков — скандально известный в Екатеринбурге юрист. В начале 2000-х он работал следователем в органах МВД, затем занялся адвокатской деятельностью. У Волкова уже есть околополитический опыт: в 2017 году он выдвигался на губернаторские выборы (до голосования не дошел), а в 2020-м заявлялся на выборы в думу Екатеринбурга (не собрал нужное число подписей). За последние годы Волков несколько раз становился участником резонансных историй. Например, он восемь раз пытался организовать референдум о возврате прямых выборов мэра Екатеринбурга, собирал пикет против строительства храма в сквере у Театра Драмы в 2019-м, а на стыке 2021—2022 годов устраивал митинги против введения QR-кодов и подавал иск к губернатору Евгению Куйвашеву. Волков стал шестым кандидатом, заявившимся на выборы. В кампании участвуют действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), глава свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Выборы главы региона пройдут 11 сентября.