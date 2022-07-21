Чиновница из Сургута пошла на повышение в правительстве ХМАО

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Комитеты. Курган, чиновница, совещание, заседание, депутаты, шариковая ручка
Светлана Петрик получила новую должность в правительстве ХМАО Фото:

Начальник окружного управления инвестиционной политики Светлана Петрик назначена заместителем директора департамента экономического развития ХМАО. Информация о кадровых перестановках указана на официальном сайте органов государственной власти Югры.

«К своим полномочиям она приступила с 19 июля 2022 года. Светлана Петрик будет курировать развитие предпринимательства в регионе и инвестиционную политику», — указано на сайте органов госвласти ХМАО. В разговоре с URA.RU чиновница уточнила, что ее прежнее место пока вакантно, а все кадровые решения будут приниматься посте того, как вернется из отпуска вице-губернатор ХМАО Роман Генкель.

Ранее URA.RU сообщало, что Петрик была приглашена в окружное правительство из сургутской мэрии. В городской администрации она занимала пост начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма.

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Начальник окружного управления инвестиционной политики Светлана Петрик назначена заместителем директора департамента экономического развития ХМАО. Информация о кадровых перестановках указана на официальном сайте органов государственной власти Югры. «К своим полномочиям она приступила с 19 июля 2022 года. Светлана Петрик будет курировать развитие предпринимательства в регионе и инвестиционную политику», — указано на сайте органов госвласти ХМАО. В разговоре с URA.RU чиновница уточнила, что ее прежнее место пока вакантно, а все кадровые решения будут приниматься посте того, как вернется из отпуска вице-губернатор ХМАО Роман Генкель. Ранее URA.RU сообщало, что Петрик была приглашена в окружное правительство из сургутской мэрии. В городской администрации она занимала пост начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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