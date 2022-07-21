Чиновница из Сургута пошла на повышение в правительстве ХМАО

21 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Светлана Петрик получила новую должность в правительстве ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник окружного управления инвестиционной политики Светлана Петрик назначена заместителем директора департамента экономического развития ХМАО. Информация о кадровых перестановках указана на официальном сайте органов государственной власти Югры. «К своим полномочиям она приступила с 19 июля 2022 года. Светлана Петрик будет курировать развитие предпринимательства в регионе и инвестиционную политику», — указано на сайте органов госвласти ХМАО. В разговоре с URA.RU чиновница уточнила, что ее прежнее место пока вакантно, а все кадровые решения будут приниматься посте того, как вернется из отпуска вице-губернатор ХМАО Роман Генкель. Ранее URA.RU сообщало, что Петрик была приглашена в окружное правительство из сургутской мэрии. В городской администрации она занимала пост начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Начальник окружного управления инвестиционной политики Светлана Петрик назначена заместителем директора департамента экономического развития ХМАО. Информация о кадровых перестановках указана на официальном сайте органов государственной власти Югры. «К своим полномочиям она приступила с 19 июля 2022 года. Светлана Петрик будет курировать развитие предпринимательства в регионе и инвестиционную политику», — указано на сайте органов госвласти ХМАО. В разговоре с URA.RU чиновница уточнила, что ее прежнее место пока вакантно, а все кадровые решения будут приниматься посте того, как вернется из отпуска вице-губернатор ХМАО Роман Генкель. Ранее URA.RU сообщало, что Петрик была приглашена в окружное правительство из сургутской мэрии. В городской администрации она занимала пост начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма.